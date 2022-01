Ausstellung

18:09 Uhr

Die Ecke zeigt neue Ecken und Formate

Gisela Franks "Großer dicker Knoten" und eine Radierung der Künstlerin sind im vorderen Raum zu sehen, dahinter Dagmar Amlings Installation "Menschen in der Ecke".

Plus Die Ecke präsentiert Arbeiten der drei Preisträger "Das kleine Format 2021". In der Sonderschau treten die Werke spannungsvoll in Beziehung zueinander.

Von Edith Heindl

Erstmals sind im Nachgang zur jährlichen Werkschau „Das kleine Format“ der Ecke-Mitglieder auch Arbeiten von Preisträgern in größerem Format als 30 x 30 (x 30) cm zu sehen. Nämlich Werke der Ecke-Preisträgerin Gabriele Fischer, der Buchegger-Preisträgerin Gisela Frank und des Partikula-Preisträgers Thomas Fackler. Ihre Bilder und Objekte bespielen die Orte der Galerie, die keine Ecken sind. Denn Ecken sind den Werken der laufenden Ausstellung „Ecke # Ecken“ vorbehalten.

