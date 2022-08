Brecht-Gedanken

18:46 Uhr

Was zu Brechts Tod in den Zeitungen stand

Plus Die Matinee zu seinem 66. Todestag hätte Bertolt Brecht vermutlich gefallen. Kurz und knackig erinnerte die Augsburger Brecht-Szene an den großen Schriftsteller.

Von Stefanie Schoene

Bertolt Brecht ist tot. Dem unbekannten Wanderer teilte er mit: „Als ich schrieb, was du hier liest, gab es nichts, was mich noch treffen könnte.“ Schon früh war Brechts Leben von einer chronischen Herzkrankheit überschattet. Wer nach dem Tod in seinen Werken sucht, wird schnell fündig. Noch in Augsburg schrieb der 15-Jährige von ständiger Selbstbeobachtung, Herzrasen, Angst, Nacht und Todesnähe. „Ich muss immer dichten“ stellte der Gymnasiast am 15. Dezember 1913 schließlich in einem Tagebucheintrag fest. Es war diese Nüchternheit, die Emotionalisierung und Empörung ohne Pathos, die die Rezensenten und Nachrufverfasser schon seinerzeit an ihm schätzten.

