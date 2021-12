Corona-Pandemie

vor 52 Min.

25 Prozent Auslastung, 2G Plus: Kulturveranstalter in Augsburg leiden

Kulturveranstaltungen können in Bayern nur mit 2G-Plus stattfinden. Außerdem darf der Saal nur zu maximal 25 Prozent ausgelastet sein.

Plus Die Auslastungsbeschränkung von 25 Prozent und fehlende einheitliche Regeln machen Augsburgs Konzertveranstalter mürbe. Der Ärger ist groß. Warum sie sich chancenlos fühlen.

Von Andreas Dengler

Eintrittskarten für ein Konzert oder Kabarett sind beliebte Weihnachtsgeschenke. Einzige Voraussetzung: den Geschmack der oder des Beschenkten zu kennen. Seit der Corona-Pandemie kommen aber noch weitere Hürden hinzu: Wie kann die Veranstaltung stattfinden? Welche Nachweise sind nötig? Und traut sich der oder die Beschenkte überhaupt noch in ein Konzert? Das alles drückt die Kauflust. Für die gebeutelten Kulturveranstalter falle die sonst so umsatzstarke Vorweihnachtszeit schlecht aus, sagt Lothar Schlessmann von der Augsburger Konzertagentur Hello Concerts. „Die Kunden sind verständlicherweise verunsichert.“

