Erinnerungskultur

18:00 Uhr

Zeitzeuge berichtet: Ausgegrenzt auch nach der Nazi-Zeit

Plus Ernst Grube wurde am 8. Mai 1945 aus dem Ghetto Theresienstadt befreit. In Augsburg berichtet er, welche Auswirkungen die Shoa auf sein weiteres Leben hatte.

Von Gerlinde Knoller

Zwölf Jahre alt war Ernst Grube, als er am 8. Mai 1945 aus dem Ghetto Theresienstadt von der Roten Armee befreit wurde. „Wir wussten nicht, was mit uns geschieht“, erinnert sich Ernst Grube. Von dem, was ihn seither in all den Jahrzehnten nach dem Krieg geprägt hat, erzählte der inzwischen 89 Jahre alte Grube im Rathaus. Diese Veranstaltung im Rahmen der „Augsburger Beiträge zur historisch-politischen Bildung“ wird von mehreren lokalen Kooperationspartnern getragen.

