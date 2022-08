Augsburger Autorin: "Ich wollte auf keinen Fall einen Corona-Roman schreiben"

Plus Franziska Gänsler greift in ihrem Debütroman "Ewig Sommer" ein Thema auf, das aktueller nicht sein kann: Es brennt. Im Interview erzählt sie, woher sie ihre Inspiration nimmt.

Sie sind in Augsburg geboren, haben hier auch studiert und leben zumindest zeitweise in Ihrer Geburtsstadt. Wo sind Sie denn zur Schule gegangen?