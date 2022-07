Klassik

Sandro Roy entfacht Feuer auf der Geige

Plus Die Bayerischen Kammerphilharmonie beendet die Saison mit Sandro Roy als Solist eines Programms mit dem Titel „The Gypsy Violin“.

Von Manfred Engelhardt

Zum Abschluss der Saison ging es bei der Bayerischen Kammerphilharmonie heiß zur Sache – in jeder Beziehung. Die sommerlichen Temperaturen waren in Hochstimmung. Und heiße Musik erklang im Parktheater. Unter dem Titel „The Gypsy Violin“ war Sandro Roy zu Gast in einem östlichen Temperament angepassten Programm. Es versetzte den ausverkauften Saal ebenfalls in Hochstimmung.

