Konzert

11:31 Uhr

Ü60-Party mit The Lords im Spectrum

The Lords mit Urgestein Klaus-Peter "Leo" Lietz (links) im Augsburger Spectrum.

Plus Mit den Lords gastierte im Augsburger Spectrum eine der berühmtesten Bands aus den 1960er Jahren. Die Resonanz war aber gering, doch die Lords machten das Beste daraus.

Von Wolfgang Langner

Das tut einem selber weh. Aber der Band auf der Bühne noch viel mehr. Die einstigen Giganten der deutschen Unterhaltungsindustrie, die in den 60er Jahren ohne große Probleme die Hallen füllten, wurden im Spectrum gerade mal von einem Häufchen aufrechter Fans empfangen. Ungefähr 100 Leute sind es, die sich auf diesen nostalgischen Abend freuen. Das einzige Gründungsmitglied von The Lords, Klaus-Peter "Leo" Lietz, nimmt es mit Galgenhumor: "Dass so viele gekommen sind, ist ja der Hammer."

