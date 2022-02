Kunstaktion

Was rauscht da leise im Kirchenschiff?

Plus In der Moritzkirche findet wieder eine Kunstaktion statt. In „Undo ending“ begeben sich Carolina Pérez Pallares und Benjamin Appel auf die Suche nach Klarheit und Einfachheit.

Von Gerlinde Knoller

Betritt man in diesen Wochen die Moritzkirche, dann, wenn es ganz still ist, wenn kein Gottesdienst gefeiert wird, wenn jeder Schritt zu hören ist und das schlichte Weiß und das Licht des Raumes die Besucherin und den Besucher umfangen, kann es sein, dass plötzlich ein leises, andauerndes Sirren ans Ohr dringt. Es ist ein angenehmer, schwirrender Klang – erzeugt vom Wind, der sich an Flaschenhälsen bricht. Zehn Monitore in den Seitenschiffen der Moritzkirche zeigen Strandlandschafen auf der Insel Amrum, das Watt, die Dünen, den Dunst, das Licht und immer wieder das Blau des Meeres und des Himmels, das sich je nach Tageszeit verändert.

