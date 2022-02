Lesung

vor 3 Min.

Brechtfestival: Corinna Harfouch singt, tanzt und rezitiert Brecht

Plus Die bekannte Schauspielerin Corinna Harfouch ist zum dritten Mal Gast in Augsburg. Ihr gelingt ein federleichter und packender Abend mit Brechts Nachdichtungen von Lyrik internationaler Poeten.

Von Edith Heindl

„Ich dichte in allen Sprachen, wie folgt, sehr leicht (und falsch!).“ Das Zitat Brechts setzte die Schauspielerin Corinna Harfouch in ihrer Lesung federleicht und packend um, in schnellem Sprechtempo, solistisch und untermalt mit Akkordeon-Begleitung von Felix Kroll. Unter dem Abendmotto „Ja, ich folge diesen kleinen Alten bisweilen“ präsentierte Harfouch am Sonntag Brecht als Nachdichter von Poesie, die er in freier Aneignung und mit fachkundiger Hilfe aus zwölf Sprachen in meist reimlos-freirythmische Verse übersetzt hatte, sei es aus selbsterklärter Wahlverwandtschaft, sei es in Reibung mit den fremden Texten. Passend zum internationalen Zuschnitt des diesjährigen Festivals erfolgte die Auswahl von insgesamt 15 Gedichten: von griechisch-antiker und chinesischer Lyrik über Francois Villon bis Nâzim Hikmet.

