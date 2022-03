Nachruf auf Tobias Reinsch: Er gab dem "Trio Zahg" einen Namen

Plus Der Pianist Tobias Reinsch ist im Alter von 37 Jahren gestorben. Ein großer Verlust – nicht nur für Augsburgs Jazz-Szene.

Es ist gut möglich, dass das Publikum der Jazzcombo „Trio Zahg“ gelegentlich rätselte, nach wem oder was sich die Band eigentlich benannt hat. Bei „Zahg“ handelt es sich um eine typische Wortneuschöpfung ihres Pianisten Tobias Reinsch, die jede Emotion rhetorisch unterstreichen kann, von Irritation bis Begeisterung. „Zahg!!“ – das Wort gibt einem eine gute Idee des feinen Humors und der Passion, mit der sich Tobias Reinsch an sein Instrument setzte. Jetzt ist der Künstler im Alter von 37 Jahren, nach schwerer Krankheit, gestorben.