Neues Album "Discovery": Sandro Roy jazzt zwischen Klassik und Gypsy Swing

Plus Der Geiger Sandro Roy präsentiert sein Album "Discovery" im Parktheater und sorgt mit Gästen auf der Bühne für einen unvergesslichen Konzertabend.

Wer den Augsburger Violinisten Sandro Roy, der seit geraumer Zeit die internationalen Konzertpodien stürmt, schon einmal live auf der Bühne erlebt hat, weiß, dass sich da Außergewöhnliches ereignet. Seine Auftritte begeistern, berühren, bleiben im Gedächtnis. Man erlebt einen technisch souveränen, überbordend leidenschaftlichen Interpreten, einen charismatischen Vollblutmusiker. Sein ausbalancierter, satter, stets warmer, auf den Grundtönen basierender Klang schmeichelt sich ins Ohr und ist dennoch strahlend und raumfüllend.