KunstWerk am Gaswerk: Dieses Festival macht eine Frau

Am Freitag startet das KunstWerk-Open Air in Augsburg. Es wird von Jennifer Juchem verantwortet, die mit Festivals reichlich Erfahrung hat.

Eine Kindheit am Chiemsee in Kombination mit popkulturellem Interesse bedeuteten für Jennifer Juchem vor allem eines: lange Fahrten oder langes Warten. Nach München dauert es mit den Öffentlichen mindestens eine Stunde, und die Zeit bis zu dem einen bestimmten Wochenende im August zog sich hin. Da nämlich fand bis 2017 das Chiemsee Reggae Summer-Festival statt. Schon in jungen Jahren saß Jennifer Juchem mit Freunden auf dem Deich, versuchte sich an einem Getränk, das unter Umständen berauschender wirkt als Fanta, und wünschte sich auf das Festivalgelände vor die Bühne.

Festivals können ganz entscheidend sein für die kulturelle Sozialisation. Ein Wochenende Ausnahmezustand, zigtausende Menschen verschmelzen vor einer riesigen Bühne zu einer transpirierenden, singenden Einheit, und neben dem Geruch der Dixitoiletten liegt Magie in der Luft, wenn die Sonne untergeht und die Lichter der Bühne ihre volle Wirkung entfalten. Das Oben-Ohne-Festival auf dem Königsplatz in der Landeshauptstadt gab Jennifer Juchem dann die Möglichkeit, nicht nur mit Besucherbändchen über das Gelände zu streifen, sondern mit einem Access-All-Areas-Pass. Mitarbeiterinnen dürfen eben überall hin, und als Auszubildende beim Kreisjugendring lernte sie auf eben jenem Festival die Branche sehr gut kennen: „Man wird da reingeworfen, und dann fällt man auf die Schnauze – oder eben nicht“.

Nach dem Modular war für Juchem die Zeit reif für ein eigenes Festival

Stolpersteine gibt es im Festivalgeschäft in rauen Mengen: Da steht plötzlich ein Kühlanhänger in Brand, hier verfolgt man mit bangem Blick das schwere Gewitter in der Wetter-App, das dann doch noch um Haaresbreite einen Bogen um die Hauptbühne macht. Letzteres passierte übrigens beim Auftritt von Olli Schulz auf dem Modularfestival 2018, bei dem Juchem ab 2016 bis zum Umzug ins Gaswerk vor drei Jahren den nächsten Schritt als Festivalassistentin machte. Doch dann war „auf dem Modular der Deckel drauf. Wir wollten weitergehen, ein eigenes Format etablieren.“

Unschwer zu erahnen, dass 2020 vielleicht nicht das beste Jahr dafür war. Im kleinen Rahmen, mit Hygienekonzept und Desinfektionsmittelspender, ging das KunstWerk-Open Air der Mategroup-Eventagentur schon zweimal erfolgreich über das Gaswerkgelände, dieses Jahr kann ohne Einschränkungen gefeiert werden. Jennifer Juchem ist nun Festivalleiterin, und das ist in der Branche noch immer nicht selbstverständlich. Festivals sind keine Männerdomäne, aber „die Gesichter im Vordergrund sind eigentlich immer Männer. Im Hintergrund stemmen viele Frauen, aber der Chef ist immer der Mann – vielleicht auch, weil Frauen lange unterschwellig das Gefühl gegeben wurde, sich das nicht zutrauen zu können.“ Aber als Festivalleitung müsse man sich geschlechtsunabhängig beweisen, denn am Ende entscheidet das Publikum, ob eine Veranstaltung erfolgreich war oder eben nicht.

Jennifer Juchem hat das KunstWerk-Open Air als Boutiquefestival konzipiert. Foto: Jennifer Juchem

Daher hat das KunstWerk-Festival nichts am Hut mit Riesenveranstaltungen wie dem Hurricane Festival, „bei denen Bühnen und Bauzaun in der Prärie rumstehen“ und ansonsten die Leute von internationalen Headlinern gezogen werden. Es handelt sich bei den drei Wochen auf dem Gaswerk um ein sogenanntes Boutiquefestival, das sich auszeichnet durch Diversität bei Booking und Programm, dem Aspekt der Nachhaltigkeit und der Aufenthaltsqualität für die Besucherinnen und Besucher.

Und was erwartet das Publikum zwischen dem 8. und 24. Juli? Nun, um es mit den Worten der Festivalleiterin kurz auf den Punkt zu bringen: „Unter der Woche gibt es Kabarett und Poetry Slam, am Wochenende geht es steil“. Da wären zum Beispiel Leonhardsberger und Schmid mit ihrem Pointen-Ping Pong an Musik (18.7.) und eine große Poetry-Slam-Wundertüte mit Horst Thieme (20.) an Wochentagen, ab Donnerstag bebt der Kessel dank Kat Frankies eklektischem Indierock (21.), den Beats von David Kochs und Dominik Marz (Night Service, 23.), dem Hip-Hop-Special Le Heat Open Air (8. und 9.) oder dem „absoluten Glücksgriff“ Mighty Oaks, dem Berliner Trio mit großen Melodien und großen Gesten (22.).

Dazu wurden in bester Modulartradition Acts gebucht, die kurz davor sind, einen großen Sprung zu machen – in diesem Jahr wäre das der Elektropopper Mayberg, der zusammen mit Amélie, Girlwoman und Paula Carolina eine riesige Weinprobe unter freiem Himmel beschallt (Musik & Wein-Festival, 16.).

Jennifer Juchem und Mategroup-Partner Christoph Elwert hoffen, das Festival zu einer ähnlichen Institution wie das Modular zu entwickeln: „Eine Veranstaltung, zu der die nach Berlin Gezogenen extra wieder nach Augsburg kommen, weil sie es schön finden, wenn man zuhause so ein Festival feiern kann.“ Dazu bräuchte es freilich auch das Einsehen der Stadt, dass 22 Uhr ein wenig früh ist für eine Sperrstunde. Denn die Magie eines Festivals, wie oben erwähnt, entfaltet sich erst richtig, wenn es dunkel wird.

Informationen und Tickets unter kunstwerk-gaswerk.de.