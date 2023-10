Sensemble Theater

18:10 Uhr

Musikerleben im Maschinenraum: "Novecento" im Sensemble Theater

Olaf Dröge spielt in "Novecento" im Sensemble Theater. Im Hintergrund der Musiker Wolfgang Lackerschmid.

Plus Das Sensemble Theater eröffnet die Spielzeit mit "Novecento". Olaf Dröge überzeugt in dem magischen, rasanten Ein-Mann-Stück über ein Findelkind auf einem Ozeandampfer in vielen Rollen.

Von Stefanie Schoene Artikel anhören Shape

Er war ein genialer Klavierspieler. Damals, auf der „Virginia“. Auf dem Flügel dort im Ballsaal der ersten Klasse war er im Jahr 1900 als Säugling abgelegt worden. Ausgesetzt von Auswanderern des Unterdecks. Sie waren – wie die Passagiere der ersten und zweiten Klasse - mit dem riesigen Dampfer von Europa nach Amerika gefahren. Es mussten Auswanderer gewesen sein, sinniert der Trompeter Tim Tooney (Olaf Dröge). Für die Auswanderer bedeutete ein weiteres Kind Stress im ohnehin komplizierten Einwanderungsprozess. Also legten sie in ihrer Not den zehn Tage alten Säugling auf dem Flügel im Ballsaal ab. Eine reiche Familie würde ihn dort finden und er würde glücklich aufwachsen. Doch keine Reichen, sondern Danny, der Matrose, ein Mann wie ein Schrank mit einer tiefen, kratzigen Stimme, fand ihn.

Danny versteckte das Kind im Maschinenraum und gab ihm den Namen Novecento, neunzehnhundert. Als Danny acht Jahre später stirbt, wird der Junge erstmals an Deck des Schiffes gehört: Am Klavier im Ballsaal. Ein Genie. Tim erzählt die Geschichte des Jungen, der nie an Land ging. Den er in den Gängen des Dampfers kennenlernte, wo er noch bei größtem Orkan wie eine Eins geradeaus laufen konnte. Der die reichen Damen und sogar den soldatischen Kaptän zu Tränen rühren konnte mit seinem Spiel. „Schwerelos wie Schmetterlinge“ gleiten seine Finger über die Tasten, berichtet Tim.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .