Saite reißt, Violine vergessen: Das sind die Albträume der Musiker

Plus Dem Solisten reißt die Saite, der Trompeter lässt sein Mundstück liegen, schwierige Stellen kaut das Gehirn immer wieder durch: Musiker träumen nachts oft von Stresssituationen.

Manches verfolgt uns bis in den Schlaf. Dann fallen wir ins Bodenlose, werden verfolgt und kommen nicht vom Fleck, verirren uns auf dem Weg zum Ziel oder haben etwas Wichtiges vergessen. Bisweilen wird ein Traum sogar Realität. Gerade während der magischen Raunächte, heißt es, soll man auf seine Träume achten, denn sie könnten sich bewahrheiten.