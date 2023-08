Sommer-Lesetipps: Kajak-Weltmeisterin Ricarda Funk empfiehlt Ewald Arenz

Endlich Zeit zum Lesen! Aber was? Augsburgerinnen und Augsburger geben Lesetipps für den Sommer.

Ferienzeit ist Lesezeit, ob nun am Strand, im Hotelbett oder auf dem Sofa zu Hause. Aber welches Buch? Wir haben bekannte Augsburgerinnen und Augsburger nach ihrer Lektüre gefragt. Heute antwortet Ricarda Funk, Welt- und Europameisterin im Einer-Kajak:

Welches Buch empfehlen Sie für den Sommer?

Ricarda Funk: In diesem Sommer hat mich besonders der Roman „Ein Lied über der Stadt“ von Ewald Arenz berührt. Selten hat mich ein Buch so sehr ergriffen, dass sogar Tränen geflossen sind. Der Autor nimmt den Leser mit in die Zeit des aufkommenden Nationalsozialismus. Es ist die Geschichte einer starken jungen Frau, die sich trotz aller Widerstände den Traum vom Fliegen erfüllt.

Was gefällt Ihnen besonders daran?

Funk: Ewald Arenz beherrscht sein Handwerk perfekt und hat diese einfühlsame, eindringliche und warnende Geschichte „märchenschön“, wie er selbst so schön sagt, geschrieben. Ihm ist es gelungen, starke und inspirierende Protagonisten zu gestalten, die mich in den Bann gezogen haben. Thematisch dreht sich das Buch um die Liebe und die Sehnsucht nach Freiheit und erinnert dabei an die grausame Zeit des Nationalsozialismus.

Wo lesen Sie am liebsten?

Funk: Am liebsten lese ich draußen in der Natur. Oft befinde ich mich aber mit meinem Buch mal wieder auf einer langen Reise. Egal ob im Zug, Auto oder im Flieger. Ein gutes Buch ist in jedem Trainingslager oder bei jedem Wettkampf ein absolutes Muss.

Welches Buch steht jetzt auf Ihrer Leseliste?

Funk: Matt Haig ist mein Lieblingsautor, erst kürzlich habe ich seinen Bestseller „Die Mitternachtsbibliothek“ gelesen, definitiv auch eine sehr zu empfehlende Sommerlektüre. So überzeugend, dass ich aktuell seinen Roman „Ich und die Menschen“ auf dem Nachttisch liegen habe.