Neue digitale Projekte im Textilmuseum: Stoffe interaktiv erleben

Die Kulturstiftung des Bundes unterstützt die weitere Entwicklung von digitalen Dialog- und Vermittlungsangeboten in Kulturinstitutionen. Zu den geförderten Institutionen zählt auch das Textil- und Industriemuseum Augsburg (Tim). „Die Förderung durch die Kulturstiftung des Bundes ist ein großer Vertrauensbeweis“, meint Tim-Direktor Karl B. Murr auf Nachfrage unserer Redaktion. Bereits im vergangenen Jahr habe das Museum eine Projektförderung für die Website „Calico – entdecken. erleben. entwerfen“ erhalten.