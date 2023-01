Werk der Woche

vor 31 Min.

Ein anarchistischer Haufen feiert Rockmusik

Plus Die Band Joe Leviosa hat soeben ihre Debüt-EP veröffentlicht: Sechs Songs, voller Zitate, Humor und gut erzählter Geschichten.

Von Sebastian Kraus Artikel anhören Shape

Die Rockmusik betritt den Raum gerne so, dass es auch der Letzte mitbekommt: mit schweren Lederstiefeln, viel Gebrüll und jeder Menge Brusthaar. Die Rockmusik von Joe Leviosa hingegen, benannt zur Hälfte nach einem Schwebezauber aus der Harry-Potter-Schule, gleitet federleicht hinein. Dabei versäumt die Band kaum ein einziges Rock-Markenzeichen in ihren Stücken. Gitarrensoli, Falsettgesang, eine Schweineorgel im Hintergrund, Handclaps – alles, was unter der Kategorie „rocktypisch“ zu finden ist, taucht einmal hier, einmal da in den sechs Songs der Debüt-EP auf.

