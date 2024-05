Altpapier in Brand gesteckt

Unbekannte haben in Lechhausen ein Feuer gelegt. Dadurch wurde eine Garagenabfahrt beschädigt.

Zwischen einem Tonnenhäuschen und einem Tiefgaragenabgang ist zwischen Donnerstag, 2. Mai, 18 Uhr, und Freitag, 3. Mai, 15 Uhr, in der Schweidnitzer Straße in Lechhausen ein Feuer gelegt worden. Wie die Polizei mitteilt, gehe man davon aus, dass dort bewusst Altpapier in Brand gesetzt wurde. Dadurch wurde die naheliegende Mauer der Garagenabfahrt beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (gau)