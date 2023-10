Das ist bei den Light Nights 2023 in Augsburg geboten

Jeden Herbst wird die Augsburger Innenstadt für ein paar Abende in buntes Licht getaucht. Auch 2023 finden die "Light Nights" wieder statt. Hier gibt es alle Infos.

Bunte, animierte Lichtkunst, die drei Abende lag über verschiedene Gebäude in der Innenstadt flackert: Das sind die "Light Nights" in Augsburg. Auch dieses Jahr findet die Lichtinstallation wieder statt. Wann, wo und wie das Motto für die Light Nights 2023 lautet, können Sie hier nachlesen.

Termin und Uhrzeit der Light Nights 2023 in Augsburg

Die Light Nights finden für gewöhnlich Ende Oktober in Augsburg statt – so auch in diesem Jahr. Das sind die Termine der Light Nights 2023:

Freitag, 20. Oktober

Samstag, 21. Oktober

Sonntag, 22. Oktober

Die Lichtinstallationen finden jeweils von 19 Uhr bis 23 Uhr statt.

Motto der Light Nights 2023

2023 gibt es ein besonderes Motto für die Light Nights. Anlässlich des 450. Geburtstags von Elias Holl, dem berühmten Augsburger Stadtplaner aus dem 17. Jahrhundert, soll die Lichtshow heuer stattfinden. Holl hat Augsburgs Architektur wesentlich geprägt.

Das sind die Orte der Augsburger Light Nights 2023

Aus diesem Grund sollen unter anderem das Rathaus, der Perlachturm und die alte Lateinschule des Gymansiums St. Anna in den Mittelpunkt der Lichtkunst gerückt werden. Für die Rathaus-Fassade ist eine 3D-Videoinstallation in Kooperation mit dem "Festival of Lights in Berlin" angekündigt. Schon vergangenes Jahr waren die Festival-Macherinnen und Macher aus Berlin an den Light Nights 2022 beteiliegt.

Doch auch einige weitere Bauwerke in der Innenstadt werden angestrahlt: Der Garten des Schaezlerpalais, der Moritzplatz mit einer Tesla-Lightshow, die McDonalds-Filiale am Kö. In der Philippine-Welser-Straße soll es ein "Lichtdach" aus verschiedenen Formen und Farben geben.

Am Martin-Luther-Platz steht ein Mitmachprojekt auf dem Programm: Besucherinnen und Besucher können die Projektionen auf die Annakirche mitgestalten. Am Stadtmarkt, der ebenfalls beleuchtet ist, hat an den Veranstaltungstagen bis 23 Uhr geöffnet.