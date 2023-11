Newspodcast

Der Traum der autofreien Stadt in Augsburg +++ Rumänischer Bürgermeister in Augsburg festgenommen

Von Moritz Weiberg

Eine Stadt, durch die keine Autos mehr fahren, bis jetzt in Deutschland noch eine Utopie. Aber die Idee wird immer konkreter. In Augsburg will die Stadt Neubauviertel autofrei gestalten. Und ein spektakulärer Kriminalfall beschäftigt uns: Der Bürgermeister einer rumänischen Großstadt wurde festgenommen – am Augsburger Hauptbahnhof. Mehr dazu in dieser Folge.

