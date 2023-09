Newspodcast

Die Zahl der Fahrradtoten in Bayern steigt +++ der Augsburger Freie-Wähler-Stadtrat Peter Hummel geht auf Distanz zu Hubert Aiwanger in der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt

Die Zahl der Fahrradtoten in Bayern steigt. 2022 waren es so viele wie seit 2009 nicht mehr. Und der Augsburger Freie-Wähler-Stadtrat Peter Hummel geht auf Distanz zu Hubert Aiwanger in der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt. Aiwanger bat gestern um Entschuldigung . Mehr dazu in dieser Folge.

