Oberhausen

14:59 Uhr

Auseinandersetzung in Gaststätte endet im Arrest

Mit der Polizei hat sich ein Gast in der Nacht auf Dienstag in Oberhausen angelegt.

Ein 41-jähriger Mann geriet in einer Gaststätte in Oberhausen in Streit mit dem Barkeeper. Als die Polizei dazukam, gab es dann Probleme mit einem anderen Gast.

Weil ein 41-Jähriger Mann in der Nacht zum Dienstag in einer Gaststätte in der Donauwörther Straße einen Spielautomaten beschädigt hat, ist er in Streit mit dem Barkeeper geraten. Die körperliche Auseinandersetzung rief die Polizei auf den Plan, deren polizeilichen Maßnahmen sich ein 43-Jähriger widersetzte. Er wurde daraufhin in den Arrest gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte gegen den 43-Jährigen. (gau)

