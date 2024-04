Geldbeutel aus Auto geklaut

Am Helmut-Haller-Platz verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zugang zu einem Ford und entwendete eine Geldbörse. Dabei entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich.

Eine bislang unbekannte Person hat sich am Montag in der Zeit von 5.45 Uhr bis 11 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Ford am Helmut-Haller-Platz in Oberhausen verschafft und entwendete dabei einen Geldbeutel aus dem Innenraum. Hierbei entstand ein Gesamtschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. (gau)