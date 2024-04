Zwei Fälle von Unfallflucht in Oberhausen

Zwei Autos wurden am Montag in Oberhausen angefahren.

Ein Opel wurde im Zeitraum von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 15 Uhr, in der Jörg-Breu-Straße in Oberhausen beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Montag in der Zeit von 8 Uhr bis 15.30 Uhr in der Anton-Bruckner-Straße, wo ein Mini beschädigt wurde. Sachschaden in diesem Fall: rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. (gau)