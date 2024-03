Plärrer, Dult und Osterpartys: Das ist am Wochenende in Augsburg los

Zwischen 29. März und 2. April gibt es in Augsburg Osterplärrer und Dult, aber auch geistliche Musik, Partys und Osterfeierlickeiten. Ein Veranstaltungsüberblick.

Dieser Termin ist schwer zu toppen. Am Sonntag startet der Plärrer, das größte schwäbische Volksfest. Doch auch wer diesem Vergnügen nur wenig abgewinnen kann, hat jede Menge Auswahl an verschiedensten Veranstaltungen am langen Wochenende vom 29. März bis 1. April.

Plärrer und Dult starten am Wochenende in Augsburg

Ein paar nackte Zahlen zum Augsburger Frühjahrsplärrer: Gerechnet wird wieder mit circa 600.000 Besuchern. Offizieller Anstich auf dem Kleinen Exerzierplatz ist am Sonntag, 17 Uhr, durch OB Eva Weber. Bereits ab 11 Uhr gibt es sowohl am Sonntag als auch am Montag in beiden Zelten einen Frühschoppen mit diversen Kapellen und Musikanten. Alle Infos unter www.augsburger-plärrer.de

Die Dult ist mit über 1000 Metern die längste Freiluftkaufstraße in Augsburg . Eröffnung ist am Samstag um 10.30 Uhr und diese dauert bis Sonntag, 14. April. Es gibt Pfannen, Ohrschmalzentferner, Heilkräuter, bequeme Schlupfhosen und vieles mehr. Infos unter www.dult-online.de

Am Wochenende 29. März bis 1. April gibt es in Augsburg viel Musik

Die Johannespassion von Bach wird am Freitag, 15 Uhr, in St. Anna aufgeführt – mit dem Madrigalchor bei St. Anna , dem Barockorchester „La Banda“ und dem Tenor Magnus Dietrich. Karten gibt es an vielen Vorverkaufsstellen, unter anderem bei der Augsburger Allgemeine an der Maximilianstraße .

am Katzenstadel zu erleben. Der Eintritt für den Auftritt der christlichen Jugendorganisation ist frei, Spenden erbeten. Das Internationale Violinfestival Junger Meister steht am Montag, 19 Uhr, im Kleinen Goldenen Saal in der Jesuitengasse auf dem Programm. Zu hören ist das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim . Infos unter www.konzertverein.com

Jazz- und Rock-Fans kommen am Wochenende in Augsburg auf ihrer Kosten

Nach dem Motto „Back to the Roots “ gehen die Musiker von Schreyner zurück zum Anfang Ihrer Karriere und covern die großen Hits ihrer Vorbilder. Zu hören am Sonntag, 20 Uhr. Und am Montag „serviert“ Jolly Sound ab 20 Uhr detailgetreue Covers. Alles im Spectrum an der Ulmer Straße .

Oster-Partys und Schlager: Von 29. März bis 2. April ist in Augsburg einiges los

SaturYay heißt es am Samstag ab 23 Uhr in der Kantine am Kö . Und am Sonntag ab 23 Uhr „Lovepop– Queer Easter Clubbing.

an der Piccardstraße lautet das Motto am Samstag „Alles “ ab 23 Uhr. Mit hartem Dresscode, denn die Security bestimmt, wer rein darf und wer nicht. Die legendäre NDW & Deutsche Schlagernacht steigt am Samstag um 20 Uhr im Spectrum an der Ulmer Straße .

heißt es am Sonntag, 22 Uhr, in der in der Theaterstraße. Es gibt Schlager und NDW-Sound. Am Samstag heißt es ab 23 Uhr im Barfly an der Maximilianstraße „Holy Aperoli“ und am Sonntag, steigt ab 23 Uhr eine Afterplärrerparty. Freier Eintritt in Dirndl oder Tracht.

Was in Augsburg am Osterwochenende sonst noch los ist