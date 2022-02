Prozess in Augsburg

vor 28 Min.

Messerstich im Reese-Park: Die Welt von Drogen, Falschgeld und Rivalitäten

Plus Die Messerstecherei unter jungen Menschen im Augsburger Reese-Park hat wohl eine komplexe Vorgeschichte. Vor Gericht treffen sich vier Freunde auf der Anklagebank.

Von Ina Marks

Verhängnisvolle Freundschaften, Drogen, Falschgeld, Fäuste und gezückte Messer: Der Prozess um die blutige Messerstecherei vor rund einem Jahr im Reese-Park im Augsburger Stadtteil Kriegshaber gibt Einblicke in eine Szene von jungen Menschen, die offenbar nach ihren eigenen Gesetzen leben. Das Verfahren gegen vier Freunde, darunter eine 21-Jährige, hat am Freitag vor der Jugendkammer des Landgerichts begonnen. Als Haupttäter gilt ein inzwischen 22-Jähriger, der seit dem Vorfall in Untersuchungshaft sitzt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag vor, den anderen gefährliche Körperverletzung oder Beihilfe dazu. Doch der Angeklagte schildert jenen Abend im Park anders.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen