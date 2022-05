Prozess in Augsburg

Rechtsradikale Übergriffe: Drei Männer kommen in Augsburg vor Gericht

Plus Drei Männer müssen sich in Augsburg vor Gericht verantworten. Sie sollen in einer Nacht gezielt Ausländer angegriffen haben. Die Vorwürfe klingen brutal.

Von Ina Marks

Sie haben sich offenbar gezielt Ausländer ausgesucht und verprügelt. Drei Männer müssen sich nächste Woche wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Der rechtsradikale Übergriff geschah in einer Märznacht im vergangenen Jahr.

