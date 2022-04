Region Augsburg

13:21 Uhr

Heiraten schon mit Anfang 20? Paare und Verheiratete erzählen ihre Geschichten

Die eigene Hochzeit liegt für die meisten jungen Menschen in fernerer Zukunft - "frühestens mit 30", sagen viele. Aber eben nicht alle.

Plus Ja, ich will. Mit 20! Wer früh heiratet, trifft oft auf Unverständnis. Junge Heiratswillige und Verheiratete aus der Region erzählen hier ihre Geschichten.

Von Daniela de Haen

Wer heute in Deutschland heiratet, ist laut Statistischem Bundesamt zwischen 30 und 35 Jahre alt. Das trifft auch auf die meisten Heiratswilligen in Augsburg zu. Frauen waren in den vergangenen zehn Jahren bei ihrer Hochzeit im Schnitt 32, Männer 35 Jahre alt, wie Zahlen des Amts für Statistik zeigen. Viele heiraten damit deutlich später als die Generation ihrer Eltern. Und doch gibt es junge Paare, die diesem Trend trotzen. Drei Liebesgeschichten aus der Region.

