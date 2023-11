Leser-Voting: Wir suchen die beste Breze im Raum Augsburg

Welcher Bäcker in und um Augsburg backt die beste Breze? Das wollen wir von unseren Leserinnen und Lesern wissen. Wie sie mitmachen können, lesen Sie hier.

Der eine mag sie kross, der andere soft. Der eine kratzt das Salz ab, dem anderen kann es nicht viel genug sein: Darüber, was eine gute Breze ausmacht, scheiden sich die Geister. Auch wenn sich Brezen zumindest optisch ähneln, gibt es im Geschmack Unterschiede. Jeder Bäcker hat vielleicht sogar ein Geheimnis, das beim Rezept und beim Backen eine Rolle spielt. Wir wollen wissen: Welcher Bäcker in der Region Augsburg macht aus Sicht der Kunden die beste Breze? Und hier sind Sie gefragt.

Wer macht die beste Breze im Raum Augsburg? Jetzt Vorschläge abgeben

Bei welchem Bäcker schmeckt Ihnen die Breze am besten und warum? Schreiben Sie uns den Namen des Bäckers und den Ort, in dem er sich befindet. Bitte erklären Sie auch kurz, warum Ihnen das Laugengebäck gerade dort so gut schmeckt. Aus den Bäckereien, die sie uns nennen, ermitteln wir die 10 mit den meisten Stimmen. Diese 10 Bäcker wiederum kommen in die Endauswahl unseres Leser-Votings. Im Rahmen dieser Online-Abstimmung gilt es dann, Stimmen zu sammeln: Die Bäckerei, die am Ende der zweiten Runde die meisten Nennungen auf sich vereinen konnte, wird unser "Brezen-König" der Region.

So können Sie mitmachen: Schreiben Sie uns eine Mail mit dem Namen und dem Ort des Bäckers sowie dem Grund für Ihre Entscheidung an lokales@augsburger-allgemeine.de, Stichwort Brezen-Voting. Jede Stimme fließt in die Auszählung ein. Bitte achten Sie darauf: Die Bäckereien sollten ihre Filiale im Stadtgebiet Augsburg, im Landkreis Augsburg oder im Landkreis Aichach-Friedberg haben. (AZ)