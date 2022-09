Zehn Tipps: Die schönsten Ausflüge zu Tieren in und um Augsburg

Plus Wo kann man Wildtiere, Alpakas und Esel hautnah erleben? Eine Auswahl der schönsten Parks, Höfe und Gehege rund um Augsburg.

Mit Kindern kann man in und um Augsburg einiges unternehmen - wie schön, wenn man dabei auch noch Tiere beobachten oder sogar streicheln kann. Es gibt mehr Möglichkeiten, als man vielleicht denkt. Auch ohne weite Anreise. Ein paar Vorschläge.