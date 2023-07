Welches ist das wahre Spezi? Rapper Money Boy schaltet sich ein

Ein neues Kapitel im Spezi-Streit: Der österreichische Rapper Money Boy schaltet sich in die Debatte ein und sagt seinen Fans: Das Original kommt aus Augsburg.

Der österreichische Rapper Money Boy polarisiert: Während ihn die einen belächeln, ist er für andere Kult. Auf Twitter postete er jetzt ein Bild einer Flasche Spezi von Riegele und schrieb dazu: "Spezi wurde vom Brauhaus Riegele in Augsburg erfunden. Habe ich gelernt, als ich letztens in der City war. Das ist also das Original." Vermutlich fand er dies heraus, als er für einen Auftritt am 9. Juni in dem Club Kantine in Augsburg war. Tatsächlich geht der Streit um das "wahre" Spezi lang zurück.

Das Spezi wurde von der Augsburger Brauerei Riegele erfunden. Ungefähr in den 50ern fingen Wirte an, Cola und Orangenlimo zu mischen, da die Leute es gern tranken. Als bei dem Gemische zu viele Reste übrig geblieben waren, kam laut Riegele-Inhaber Sebastian Priller die Idee: Diese "Spezialmischung" kann man doch direkt in der Flasche anbieten! Da war das Spezi geboren.

Riegele ließ sich den Namen auch direkt schützen. Doch die Müncher Paulaner-Brauerei brachte ebenfalls ein "Spezi" auf den Markt. Um einen Konflikt zu vermeiden, wurde 1974 ein Vertrag mit einer Einmalzahlung von 10.000 Mark abgeschlossen. Paulaner durfte also weiterhin "Paulaner Spezi" verkaufen – und auch so benennen.

Das Paulaner Spezi wird ein zu großer Konkurrent für das Riegele-Spezi

Als die Münchner Paulaner-Brauerei dann plötzlich immer mehr in die Vermarktung investiert, erlebt ihr Spezi einen regelrechten Boom. Als Priller diese Entwicklung erkennt, kündigt die Brauerei Riegele den Vertrag mit Paulaner. Es soll ein neuer Lizenzvertrag geschlossen werden. Daraufhin zieht Paulaner vor Gericht. Letztendlich gewinnt die Paulaner-Brauerei-Gruppe den Rechtsstreit. Hauptargument ist, dass die im Jahre 1974 abgeschlossene Vereinbarung kein Lizenzvertrag sei, sondern lediglich eine "Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarung", laut Richterin Michaela Holzner. Diese sei auch nicht kündbar.

Doch der Streit zwischen Riegele und Paulaner ist nicht beendet: Im November vergangenen Jahres kündigte die Brauerei Riegele ein Bündnis mit der Brauerei Krombacher an. Krombacher verkauft mittlerweile ebenfalls ein Spezi. Riegele-Chef Sebastian Priller nannte gegenüber unserer Redaktion, dass es eine Abmachung sei, die im Wettbewerb mit der Paulaner-Brauerei den Rücken stärken würde.

