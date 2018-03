vor 36 Min.

Kellerduell in der Rosenau Lokalsport

FCA II erwartet FC Memmingen

Ehe die Verantwortlichen des FC Augsburg Manuel Baum zum Trainer der Bundesligaprofis beförderten, leitete dieser als Cheftrainer das Nachwuchsleistungszentrum. Baums Interesse an der Jugendarbeit ist weiterhin hoch, davon überzeugen konnte man sich etwa am Dienstag, als etliche Nachwuchsspieler gemeinsam mit den Profis auf dem Rasen nahe der Augsburger Arena übten. Baum beobachtete nicht nur das Treiben der Profis, sondern auch das der Jugendkicker. Entsprechend ist Baum nicht die missliche Lage entgangen, in der sich inzwischen die U23 des FCA in der viertklassigen Regionalliga Bayern befindet. Vor dem Heimspiel am heutigen Mittwoch gegen den FC Memmingen (19 Uhr, Rosenaustadion) ist die Mannschaft von Trainer Dominik Reinhardt in Abstiegsgefahr geraten, lediglich ein Punkt trennt sie vom Relegationsplatz, in diesem Jahr wartet sie noch auf einen Sieg. Baum will sich heute selbst ein Bild von der Mannschaft machen. Denn: „Die Regionalliga ist ganz wichtig für uns. Wir wollen im Nachwuchs in den höchsten Klassen bleiben.“ Weil Baum mit verletzten Profis zu kämpfen hat, bleibt die personelle Profiunterstützung weitestgehend aus, allerdings könnte Torwart Fabian Giefer zwischen den Pfosten stehen. „Ich bin aber überzeugt, dass die Mannschaft das aus eigener Kraft schafft“, betont Baum.

Am Samstag, 21. April, treffen in der Regionalliga 1860 München und der FCA II aufeinander (14.05 Uhr). Das Grünwalder Stadion wird ausverkauft sein. Am heutigen Mittwoch startet der Mitgliederverkauf für den Gästefanblock. Mitglieder können ab 9.30 Uhr im FCA-Service-Center an der Arena oder im Online-Ticketshop eine Karte kaufen. (joga)

