Nur Lindolf holt sich eine Team-Medaille Lokalsport

Andere Augsburger gehen bei EM leer aus

Mit insgesamt vier Medaillen verlief die Europameisterschaft im Kanu-slalom in Bratislava für die deutschen Junioren und die U23-Fahrer erfolgreicher als die WM vor ein paar Wochen. Mit Julian Lindolf von den Kanu Schwaben hatte auch ein Augsburger seinen Anteil daran.

Julian Lindolf hatte mit seinen Teamkollegen Leo Braune (Halle) und Hannes Seumel (Zeitz) im Canadier-Einer die drittschnellste Zeit auf dem Cunovo Kanal gefahren und damit die Mannschafts-Bronzemedaille gesichert. Dazu gab es ebenfalls Bronze für die Juniorinnen im Canadier Einer mit Zoe Jakob (Schwerte) sowie Nele Bayn und Zola Lewandowski (beide Leipzig). Jeweils eine Einzelmedaille gab es für den dritten Platz von Lukas Stahl (Hamm) im Kajak Einer der U23 und für den zweiten Platz in Form von Silber für Anna Faber, ebenfalls im Kajak Einer der U23.

Die restlichen Augsburger Starter allerdings verpassten in den Einzelwertungen jeweils die Finalrennen in ihren Bootsklassen. So kam Thomas Strauss (Augsburger Kajak Verein) im Kajak Einer der U23 auf Rang zwölf, sein Augsburger Leo Bolg von den Kanu Schwaben landete auf Rang 14. Bereits in der Qualifikation war für die Schwaben-Paddlerinnen Anne Bernert im Canadier Einer und Emily Apel im Kajak Einer U23 Schluss – ebenso wie für Franziska Hanke (AKV) im Kajak Einer der Juniorinnen. Auch Julian Lindolf konnte im Einzelwettbewerb seinen Erfolgslauf nicht fortsetzen, er schied in der Qualifikation aus. (pm, stel)

