Volleyball satt bei der DJK Hochzoll

Am Samstag kommt es zu einem Doppelspieltag. Die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg bestreiten für die Frauen der DJK Hochzoll in der Zwölf-Apostel-Halle das Vorspiel.

Volleyball-Doppelspieltag in der Augsburger Zwölf-Apostel-Halle. Am Samstag (20 Uhr) empfangen dort die Frauen der DJK Hochzoll in der dritten Liga die zweite Mannschaft des SV Lohhof. Bereits um 17 Uhr treten die Männer des TSV Friedberg ebenfalls in der dritten Liga gegen VSV Jena an.

Die Augsburger und Friedberger Volleyballfreunde dürfen sich auf ein Experiment freuen, die beiden Klubs erhoffen sich dabei eine ansehnliche Zuschauerzahl. Die Idee zu diesem Projekt stammt von Fabian Gumpp, der die Hochzoller Frauen seit August trainiert und auch aktiv in der dritten Liga beim TSV Friedberg spielt.

„Wir freuen uns auf viele Zuschauer“

Nach den beiden Auftaktsiegen in Sonthofen und zu Hause gegen Erfurt war die Stimmung bei Coach Gumpp und seinen Mädels in den Trainingseinheiten während der Woche bestens. „Natürlich möchten wir an die Leistung des vergangenen Wochenendes anknüpfen und erneut alle Punkte hierbehalten“, ist aus dem Hochzoller Lager zu hören. Gumpp kennt das Team aus Lohhof bestens, hatte er doch bis Ende August dort die Trainingsleitung.

„Wir freuen uns auf viele Zuschauer“, sagt Gumpp vor diesem Volleyball-Doppel. Friedberg startete ebenfalls erfolgreich in die Drittliga-Spielzeit und gewann die erste Saisonpartie in Zschopau mit 3:1. Gegen die Thüringer aus Jena wird die Aufgabe aber vermutlich etwas anspruchsvoller werden.