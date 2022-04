TVA-Badmintonteam will als Außenseiter die Großen ärgern

Die U19 des TV Augsburg fährt als klarer Underdog zur Badminton-Mannschaftsmeisterschaft nach Mülheim. Verstecken wollen sie sich nicht.

Sofia Dirgova holt Schwung, setzt zum Sprung an und schmettert den Federball mit einem Smash übers Netz. Auf der Gegenseite macht sich Martin möglichst lang, um den Schlag gerade noch abzuwehren zu können. Mit viel Präzision und Power im Arm liefern sich die beiden Jugendlichen ein hitziges Badminton-Match. Sie kämpfen in langen Ballwechseln um jeden Punkt. Durch das Netz getrennt scheuchen sie sich gegenseitig von links nach rechts. Diesmal mit dem besseren Ende für Sofia – Punkt für die 17-Jährige. Von der Seitenlinie aus betrachtet könnte man meinen, die beiden spielen jetzt schon um die deutsche Meisterschaft, nicht aber eine Trainingspartie.

Um Ersteres soll es erst am Freitag gehen. In Mülheim an der Ruhr findet am Wochenende die deutsche Mannschaftsmeisterschaft des Jahrgangs U19 statt. Dass die Jugendarbeit des TV Augsburg im Badminton Früchte trägt, zeigt die Qualifikation an diesem Turnier. Als Sieger der südostdeutschen Meisterschaft misst sich der TVA mit den sieben besten Teams Deutschlands. Zum Teilnehmerfeld gehören unteranderem der 1. BV Mülheim, der TV Refrath, der BC Bonn-Beuel, die Gutsmuths Jena, der SV Fischbach, der Hamburg Horner TV und der VFL Lüneburg.

Bayerischer Raum samt Augsburg gilt nicht als Badminton-Hochburg

Die Chancen auf den Meistertitel schätzt Trainer David Urmersbach als sehr gering ein. „Wir gehen auf jeden Fall als krasser Außenseiter an den Start.“ Verstecken wird sich seine Mannschaft auf keinen Fall. „Wenn man ins Turnier geht und sagt, wir verlieren alles, ist das auch die falsche Einstellung“, sagt er. Um die vermeintlich stärkeren Teams dennoch zu ärgern, benötigt seine Mannschaft einen Sahnetag.

Der bayerische Raum gilt nicht gerade als Badminton-Hochburg, die liegt anderswo: im Norden der Republik. Mit einer Vielzahl an Jugendleistungszentren und Badminton-Internaten zählt vor allem Nordrhein-Westfalen als die Talentschmiede für deutsche Athleten.

TV Augsburg kann auf zwei Internatsspieler zurückgreifen

Mit Tamino Procida und Simon Schenk kann der TVA aber ebenfalls auf zwei Internatsspieler in den eigenen Reihen zurückgreifen. Die beiden Jungs besuchen ein Internat in Kaiserslautern und reisen jedes Wochenende zurück in die Heimat, um für den TV Augsburg zu spielen. „Die Veranlagung der beiden konnte man früh erkennen. Die haben dann alles auf eine Karte gesetzt“, so Urmersbach. Für Sofia Dirgova ist es bislang das größte Turnier ihrer Karriere. „Ich find´s wirklich toll und freue mich darauf“, sagt sie begeistert. Martin Dittrich muss seine Mitspieler von zu Hause aus anfeuern. Er schreibt am Freitag sein Englisch- Abitur. „Das hat natürlich Priorität“, erklärt er.

Auch wenn die Meisterschaft keine leichte Aufgabe werden wird, ist die Motivation groß. „Wir versuchen trotzdem, unser Bestes zu geben und natürlich um jeden Punkt zu kämpfen“, sagt Sofia.