TSV Schwaben ärgerte den FC Augsburg – ein bisschen

Plus Der Fußball-Bayernligist TSV Schwaben geht mit 34 Punkten in die Winterpause. Der Höhepunkt war aber im Sommer das Testspiel gegen den FC Augsburg.

Betrachtet man den bisherigen Saisonverlauf des TSV Schwaben Augsburg, dann sollte man zuerst auf den vergangenen Juni zurückblicken. Denn sein „Spiel des Jahres“ absolvierte der Bayernligist schon einige Tage vor dem Punktspielauftakt. Es war das Derby gegen den FC Augsburg.