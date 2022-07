Diese Menschen haben sich um den Sport in Augsburg verdient gemacht

Nach langer Corona-Pause ehrt die Stadt Augsburg Sportlerinnen und Sportler. Wer alles dabei ist, das haben wir hier aufgelistet.

Dreimal war die Sportlerehrung der Stadt Augsburg wegen Corona verschoben worden – doch nun war es so weit: Am Mittwochabend hat die Stadt Augsburg im Kongress am Park vor mehr als 400 Gästen ihre Sportlerinnen und Sportler geehrt. Wem die Ehre zuteilwird, das haben wir hier aufgelistet.

Allgemeine Klasse: Diese Sportler und Sportlerinnen wurden geehrt

Ricarda Funk (Kanuslalom K1) Olympiasiegerin und Weltmeisterin

Hannes Aigner (Kanuslalom K1) Olympia-Bronze, EM-Team-Silber

Er holte bei Olympia Bronze und gewann bei der EM im Team Silber: Hannes Aigner wird von der Stadt Augsburg geehrt. Foto: Jan Woitas, dpa

Sideris Tasiadis (Kanuslalom C1) Olympia-Bronze, EM-Bronze, deutscher Meister 2020

Thomas Strauß und Noah Hegge (Kanuslalom U23) WM-Bronze Team; Team-Europameister 2020

Elena Lilik (Kanuslalom) Weltmeisterin C1; WM-Silber im K1 und Slalom Extrem; EM-Bronze C1; 3. Platz Gesamtweltcup 2021, U23-WM-Bronze Einzel C1 2021, U23-Team-Bronze K1 2021; U23-Europameisterin 2020 in K1 und C1; U23-EM–Team-Silber in K1 und C1

Franziska Hanke (Kanuslalom U23) Team-Bronze im K1 bei WM und EM 2021, Team-Silber EM 2020

Laura Hofberger (Kanu-Wildwasser Extrem) WM-Gold 2021

Normen Weber (Kanu-Wildwasser-Rennsport) EM-Silber C1 Einzel und EM-Gold Team Classic; EM-Silber C2 Einzel und Team Classic; EM-Bronze C2 Einzel und Team Sprint, C1 Team-Bronze Sprint, dreimaliger deutscher Meister Stand-up-Paddling 2020

Sabine Füßer (Kanu-Wildwasser-Rennsport) Team-Bronze K1 Classic und Sprint

Tim Maxeiner (Kanuslalom) EM-Team-Silber und deutscher Meister 2020 und 2021

Sarah Irmler, Michelle Schäfer und Magdalena Frey (Beachhandball) EM-Gold und 5 Länderspieleinsätze

Lukas Stahl (Kanuslalom) U23-Team-Gold K1

Selina Jones (Kanuslalom) U23-Team-Silber K1

Florian Breuer (Kanuslalom) U23-Team-Bronze C1

Julian Lindolf (Kanuslalom) U23-Team-Bronze C1 und deutscher Meister 2021

Jonathan Deetjen und Philipp Süß (Kanuslalom) Deutsche Meister C1-Team männlich

Tom Hohenadl (Triathlon) AK 25–29, ETU-Europameister 2021 Mitteldistanz; Gesamtsieger 2021 Ironman Tallin Langdistanz

Lukas Stahl (Triathlon) AK 18–24, Europameister 2021 beim Ironman Frankfurt

Filip Polasek (Tennis) Sieger der Australian Open 2021 im Männer-Doppel

Der Augsburger Filip Polasek für die Slowakei und Ivan Dodik aus Kroatien gewannen 2021 gemeinsam das Herren-Doppel der Australian Open. Foto: Dean Lewins, dpa (Archiv)

Jugend- und Juniorenklasse: Diese Sportler und Sportlerinnen wurden geehrt

Hannah Süß (Kanuslalom) K1 WM-Team-Gold Juniorinnen

Moritz Lutzenberger (Faustball) WM-Gold Jugend und deutscher U18-Meister 2020 mit dem TV Segnitz

Sandra Hopfensitz (Sportklettern) Gold im Europacup Speed Juniorinnen und süddeutsche Meisterin 2021 im Speed; zweifache bayerische Meisterin Jugend 2020 in Lead und Bouldern, zweifache bayerische Meisterin 2019 in Speed Damen und Jugend und süddeutsche Meisterin 2019 in Speed Damen

Emily Apel (Kanuslalom) EM Team-Gold K1 2020

Marco Brenner (Radsport) Junioren EM-Silber im Zeitfahren 2020, dreimal deutscher Meister 2020, zweimal bayerischer Meister 2020

Mathias Bauer (Fußball) 16 Länderspieleinsätze für Norwegen

Seong-Hoon Cheon (Fußball) 21 Länderspieleinsätze für Südkorea

Achitpol Keereerom (Fußball) 9 Länderspieleinsätze für Thailand

Davide Dell'Erba (Fußball) 10 Länderspieleinsätze für Deutschland

Franjo Ivanovic (Fußball) 19 Länderspieleinsätze für Österreich, 1 für Deutschland

Romeo Ivelj (Fußball) 6 Länderspieleinsätze für Kroatien, 2 für Deutschland

Dzenan Pejcinovic (Fußball) 12 Länderspieleinsätze für Deutschland, 6 für Montenegro

Kristijan Taseski (Fußball) 15 Länderspieleinsätze für Mazedonien

Lilly Maresch und Jana Semenchenko (Sportakrobatik) 5. Platz Europameisterschaft Juniorinnen Damen Paar, Combined (AK 12–19); 13. Platz Weltmeisterschaft AK 11–17

Jana Semenchenko und Lilly Maresch (oben) sind die Aushängeschilder des SAV Augsburg-Hochzoll. Foto: Sandra Maresch (Archiv)

Merle Bähner (Kanuslalom) Gold Deutsche Meisterschaft Team C1 Schülerin

Tim Bunte, Paul Lehner und Kalle Neumann (Kanuslalom) Team-Gold Deutsche Meisterschaft K1 Schüler

Helene Schmidt (Kanuslalom) Team-Gold Deutsche Meisterschaft K1 Schülerin

Pablo Calliet (Kanu Wildwasser-Abfahrt) Team-Gold Deutsche Meisterschaft K1 Jugend

Tabea Deetjen und Carolin Diemer (Kanuslalom) Team-Gold Deutsche Meisterschaft in K1 und C1

Jonas Grußler (Kanuslalom) Deutscher Meister C1 Einzel Junioren

Christian Stanzel (Kanuslalom) Deutscher Meister K1 Jugend

Yakiv Gubariev, Elisha McPherson, Robert und Zarko Vuckovic, Arthur Wachtel, Erik Weisheit, Felix Uli Weller (Schach) Deutsche U20-Vereinsmeister Jugend

Paula Gloning (Radsport) Schülerin deutsche Meisterin U15, zweimal bayerische Meisterin

Nina Brosch (Ringen) Jugend deutsche Meisterin 2021 bis 49 kg, bayerische Meisterin 2020 bis 44 kg

Michael Berg (Boxen) Deutscher Meister Junioren bis 92 kg

Robin Lienhardt (Schwimmen) Jugend deutscher Jahrgangsmeister 2021 im Freiwasser über 2,5 km; bayerischer Meister (fünf Disziplinen), süddeutscher Jahrgangsmeister in 400m Lagen und zweimal bayerischer Meister

Gloria Bauer, Milla Neumayer und Sabrina Wilbold (Sportakrobatik) Deutsche Mannschaftsmeisterinnen Damengruppe Balance

Lirant Suka (Karate) Deutscher U21 Meister im Freikampf (Kumite) bis 84kg

Timur Mametyev (Judo) Süddeutscher und bayerischer Meister U15 bis 40 kg

David Kupper (Judo) Süddeutscher Meister 2020 und 2019 U15 bis 34 kg, bayerischer Meister U15 2021 und 2020

Annette Meyer (Eiskunstlauf) Bayerische Meisterin Jugend/Neulinge

Luisa Tremel (Leichtathletik) Bayerische Meisterin Jugend Hochsprung und 100-m-Hürdenlauf

Moritz Schmitt (Wasserspringen) Jugend D, zweimal bayerischer Meister

Niklas Vollmayr (Wasserspringen) Jugend B, dreimal bayerischer Meister

Mauro Brenner (Radsport) Dreimal bayerischer Meister

Nico Hamm (Badminton) Bayerischer Meister Jugend

Lars Rödig (Badminton) Bayerischer Meister U13, (Radsport) Bayerischer Meister 2021 Einzelzeitfahren Bahn, 2020 Radquerfeldeinrennen

Sarah Sauer (Schwimmen) Dreimal bayerische Jahrgangsmeisterin Jugend

Madita Mayr (Turnen) AK 11 bayerische Einzelmeisterin im Geräteturnen

Behinderten-Gehörlosensport: Diese Sportler und Sportlerinnen wurden geehrt

Michael Teuber (Paracycling) Paralympics-Bronze im Einzelzeitfahren 16 km; WM-Bronze 2021 im Einzelzeitfahren; EM-Gold im Einzelzeitfahren und Silber im Straßenrennen

David Gröger und Felix Wischlitzki (Motorsport) Deutsche Gehörlosen-Meister 2021 im Indoor Team-Kartrennen

Melanie Stabel (Sportschießen) Viermal deutsche Gehörlosen-Meisterin 2021

Bernhard Feuerer, Jörg Groh, Herbert Lutz und Christian Schorer (Curling) Deutsche Mannschaftsmeister 2020 im Gehörlosensport

Masters: Diese Sportler und Sportlerinnen wurden geehrt

Eva Maria Huss (Kanuslalom K1) AK 45–49 WM-Silber 2021 Gesamtwertung, Team-Gold, Einzel-Silber in AK 45–49

Karlheinz Heckel (Kanuslalom K1) AK 55–59 WM-Team-Silber

Andreas Kornes (Schwimmen) Deutscher Kurzbahnmeister 2019 (sieben Disziplinen)

Robert Rauch (Schwimmen) Deutscher Kurzbahnmeister 2019 (drei Disziplinen)

Matthias Schwab (Schwimmen) Deutscher Kurzbahnmeister 2019 (vier Disziplinen)

Alexandra Haßlacher (Schwimmen) Deutsche Kurzbahnmeisterin (vier Disziplinen)

Kornelia Saal (Schwimmen) Deutsche Kurzbahnmeisterin 2019 (acht Disziplinen)

Nicole Weber (Schwimmen) Deutsche Kurzbahnmeisterin 2019 (fünf Disziplinen)

Nadine Bender (Schwimmen) Deutsche Kurzbahnmeisterin 2019 Staffel (vier Disziplinen)

Matthias Kopfmüller (Schwimmen) Deutscher Kurzbahnmeister Staffel (drei Disziplinen)

Stephan Peter (Ski Alpin) AK45–50 zweimal deutscher Meister 202 in Super-G und Riesenslalom

Sonja Keil (Leichtathletik) AK W35 zweimal deutsche Hallenmeisterin 2020 im 200-m- und 400-m-Lauf

Goldene Verdienstnadel der Stadt Augsburg

Peter Uhl (SV Hammerschmiede)

Gabriele Meißle (TSV 1847 Schwaben Augsburg)