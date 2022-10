Fußball-Bayernliga

15.10.2022

TSV Schwaben Augsburg erwartet "engen Platz und robusten Gegner"

Das Bayernliga-Team von Türkspor Augsburg will endlich wieder einen Sieg feiern. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am Sonntag beim FC Deisenhofen.

Plus Fußball-Bayernligist TSV Schwaben Augsburg erwartet ein schweres Spiel beimSV Kirchanschöring. Ligakonkurrent Türkspor setzt auf seine Auswärtsstärke.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist man in der Führungsetage des TSV Schwaben Augsburg recht zufrieden. Mit 23 Punkten liegen die Violetten in der Fußball-Bayernliga Süd auf dem sechsten Platz. Am Samstag (14 Uhr) wartet auf die Schützlinge von Trainer Janos Radoki wieder eine schwierige Aufgabe. Sie gastieren im Landkreis Traunstein beim SV Kirchanschöring (4. Platz/27 Punkte).

