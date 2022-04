GCA-Golfer zeigen ein feines Händchen für Birdie-Putts

Plus Männerteam des Golfclubs Augsburg wird überraschend bayerischer Mannschaftsmeister. Dieser Erfolg gibt Selbstbewusstsein für die Saison in der 2. Bundesliga.

Mit einer überragenden Leistung sind die Männer des Golfclubs Augsburg (GCA) beim Turnier im GC Hohenpähl bayerischer Mannschaftsmeister geworden. Dabei setzte sich das Team gegen die hochklassige Konkurrenz vom GC München Valley, Münchener GC und dem GC Am Reichswald durch.