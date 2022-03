Überraschend leichtes Spiel für die Haunstetter Handballerinnen

Plus Mit einem 35:15-Sieg überzeugen die Haunstetter Drittliga-Handballerinnen beim TSV Heiningen und sind damit auf einem guten Weg, sich zum Saisonende Tabellenplatz drei zu sichern.

Die Reise in den Göppinger Vorort Heiningen erwies sich für die Drittliga-Handballerinnen des TSV Haunstetten leichter, als zunächst erwartet: Mit einem klaren 35:15 (20:7)-Sieg kehrten die Rot-Weißen vom dortigen TSV zurück nach Augsburg und benötigen nun praktisch nur noch einen Erfolg aus den letzten vier Partien, um sich am Saisonende wenigstens den dritten Platz zu sichern.