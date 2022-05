Handball

16:43 Uhr

Wegweisendes Duell beim TSV Haunstetten

Plus Für die Haunstetter Frauen entscheidet die Heimpartie am Samstag gegen Allensbach über den Verbleib in den Zweitliga-Play-offs.

Von Herbert Vornehm

14, 21 und 26 sollen laut dem Haunstetter Frauen-Handballtrainer Max Högl seine persönlichen Glückszahlen im Mai sein, denn an diesen Tagen will er in den Zweitliga-Play-offs mit drei Heimspielen hintereinander die Konkurrenz in der Gruppe B ordentlich ärgern. Zum Auftakt erwartet Haunstetten in heimischer Halle den langjährigen Dauerrivalen SV Allensbach in der schon richtungsweisenden Auseinandersetzung am letzten Spieltag der „Vorrunde“ (Samstag, 18 Uhr).

