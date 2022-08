Kanuslalom-WM

05:00 Uhr

Stefan Hengst setzt mit Bronze im Slalom Extreme einen glanzvollen WM-Schlusspunkt

Plus Stefan Hengst erkämpft auf dem Augsburger Eiskanal mit Bronze die letzte WM-Medaille für Deutschland. Ricarda Funk wird disqualifiziert.

Von Nina Probst

Im letzten Wettbewerb dieser Kanuslalom-Weltmeisterschaft ballte sich das Publikum an der kürzeren Strecke des Augsburger Eiskanals im Slalom Extreme und feuerte jedes Startquartett an. Vor allem natürlich die verbliebenen drei Deutschen Ricarda Funk, Hannes Aigner und Stefan Hengst. Während bei den Zeitläufen noch jeder einzeln die Startrampe hinuntergeschossen war, gingen bei den Ausscheidungsrennen immer vier Aktive gleichzeitig auf die Strecke. Von Vorlauf über Viertel- bis Halbfinale war es das Ziel, unter die besten zwei zu kommen, um sich so für das Finale zu qualifizieren. Das gelang einem deutschen Fahrer – und einer Fahrerin fast.

