Endlich wieder Start frei für die Augsburger Laufsportler

Plus Beim AOK-Straßenlauf gehen 450 Athleten auf die zehn Kilometer lange Strecke. Der Sieger kommt aus Österreich.

Die Laufsaison wurde traditionell mit dem AOK-Straßenlauf durch den Siebentischwald eröffnet. Rund 450 Ausdauersportler folgten der Einladung der TG Viktoria Augsburg an die Sportanlage Süd. Es war nach zwei Jahren das erste Rennen ohne gravierende Corona-Auflagen. „Mehr Teilnehmer und weniger Aufwand“, freute sich die Viktoria-Veranstaltungsleiterin Susanne Moser. Auch diese 52. Ausgabe des AOK-Straßenlaufs wurde seinem Image als schnellstes schwäbisches Zehn-Kilometer-Rennen gerecht. Außerdem zeigten die frisch asphaltierte Wettkampfstrecke um Siebenbrunn und das ideale Laufwetter ihre Wirkung.