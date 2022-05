Laufveranstaltungen in Frauenhand

Katja Mayer und Susanne Moser bringen jährlich Tausende Läufer an den Start. Ein Dutzend Veranstaltungen gibt es dieses Jahr.

Ein Dutzend Laufveranstaltungen für jedermann stehen in Augsburg 2022 auf dem Programm. Die meisten dieser Rennen werden von zwei Frauen geleitet, nämlich Katja Mayer und Susanne Moser. Mayer organisiert mit ihrer km Sport-Agentur bereits seit 22 Jahren professionell Breitensport-Events. Moser hat vor fünf Jahren ehrenamtlich die Verantwortung für die Rennen der TG Viktoria Augsburg übernommen.

Beide hoffen nach zwei Corona-Jahren mit Absagen, Verschiebungen und alternativen Austragungen auf Planungssicherheit. „Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum erfordern intensive Abstimmungen“, betont Katja Mayer. „Aber auch bei guter Vorbereitung ist man nicht vor Überraschungen gefeit, wie kurzfristige Baustellen“, ergänzt die bekannte Ex-Spitzentriathletin. Sie kann neben ihrer vierköpfigen Agentur in Stadtbergen auf einen Pool von mehr als 200 Helfern zurückgreifen.

Viele Veranstaltungen für Laufbegeisterte

In diesem Jahr veranstaltet sie den M-net-Firmenlauf am 2. Juni (Anmeldung bis 18. Mai), den Benefiz-Zoolauf am 15. Juli sowie den LEW-Kuhsee-Triathlon mit Nachtlauf am 23. und 24. Juli. Der Restart des beliebten Stadtlaufs an der City-Galerie wurde auf das kommende Jahr verschoben. „Neben den vier Augsburger Veranstaltungen organisieren wir schon lange für Sport-Scheck die beiden Stadtläufe in München und Nürnberg“, berichtet Mayer, die 54-jährige Sportwissenschaftlerin. Außerdem werden wieder Spendenläufe in Leipzig und Kaufbeuren betreut.

Susanne Moser hat heuer mit ihrer TG Viktoria bereits den 52. AOK-Straßenlauf und den 36. swa-Halbmarathon reibungslos über die Bühne gebracht. „Die Teilnehmerzahlen waren noch unter dem Vor-Corona-Niveau“, berichtet die selbstständige Webdesignerin. Sie kann bei den Viktoria-Veranstaltungen auf rund 50 bewährte Helfer aus ihrem Verein zurückgreifen. „Aus Kostengründen erbringen wir sämtliche Leistungen selbst, auch die Chip-Zeitnahme“, erklärt Susanne Moser. Neben den beiden Klassikern im Siebentischwald gehört die vierteilige 45. AOK-Winterlaufserie in den Westlichen Wäldern zum traditionellen Viktoria-Jahresprogramm. Hinzu kommt heuer am 24. September ein Jubiläumsrennen auf dem Max-Gutmann-Laufpfad.

Die Viktoria-Organisationsleiterin ist immer noch selbst als Langstrecklerin erfolgreich. Zahlreiche Marathons und Trail-Rennen hat die 60-jährige Hochzollerin bereits absolviert. „Die glücklichen Gesichter im Ziel sind mein Ansporn als Lauforganisatorin“, spricht „Susi“ Moser.