Schach

Höchste Konzentration bei den Augsburger Schachspielern

Ruhe, Spannung und höchste Konzentration – so sieht ein Spieltag in der Schach-Bundesliga aus.

Plus Der BCA Augsburg ist nach zweieinhalb Jahren Spiel-Unterbrechung wieder im Schach-Bundesliga-Einsatz. Mit Leonardo Costa hat er ein großes Talent in seinen Reihen.

Von Gianluca Schirripa

Sonntagmorgen, 10 Uhr. Während die Kirchenglocken zum letzten Sonntag der Fastenzeit läuten, wird im Saal Baramundi im Kongress am Park in Augsburg bereits fleißig gespielt. Wer als Neuling der Sportart ein wahres Emotionsspektakel erwartet, der ist beim Schach an der falschen Adresse. Spannung, Stille und absolute Konzentration bilden die drei wichtigsten Attribute des Sports. So auch bei der Schach-Bundesliga, die nach zweieinhalbjähriger Corona-Pause zum ersten Mal wieder in Augsburg gastiert. Organisator Johannes Pitl ist froh, dass er die „stärkste Liga der Welt“ wieder in Augsburg begrüßen kann. Zumal sein Sohn Gregory dem Team des Brettspielclubs Altstephaner (BCA) Augsburg als Kapitän anführt.

