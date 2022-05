Sportkurse

18:45 Uhr

Zurück nach Corona: So machen Sporttrainer nach der Krise weiter

Arme gestreckt, den Körper eingedreht an der Wand: Lisa Dolezal erklärt der 13-jährigen Lara Werner, wie man kraftsparend klettert.

Plus Die Pandemie bedeutete für viele Trainerinnen und Trainer zwei Jahre heftige Einschnitte. Wie zwei von ihnen die Zeit erlebt haben und wie es jetzt weitergeht.

Von Michael Kienastl

Unüberwindbar scheint der Weg nach oben. Die 13-jährige Lara Werner aus Augsburg beißt trotzdem die Zähne zusammen und hält sich mit aller Kraft und beiden Händen an den großen grünen Griffen fest. Das erste Mal ist sie mit ihrer Familie im Kletterzentrum des Deutschen Alpenvereins. Ihre Trainerin Lisa Dolezal zeigt ihr, wie man sich besonders kraftsparend in der Vertikalen bewegt – die Arme gestreckt, den Körper eingedreht an der Wand.

