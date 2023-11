Als für Rainer von Vielen der Tag noch kurz war und recht lang die Nacht

Rainer Hartmann und Michael Schönmetzer bringen mit "Räuberleiter" ein Stück über die Geschichte ihrer Band auf die Bühne. Und erzählen viel von sich selbst.

Was schweißt Freunde zusammen? Was schweißt die Gründer der erfolgreichen Band Rainer von Vielen – Rainer Hartmann und Michael Schönmetzer – zusammen? Dieser Frage geht das Stück „Räuberleiter“ nach, das im Sensemble unter der Regie von Sebastian Seidel uraufgeführt wurde. Ein Stück, in dem Rainer Hartmann und Michael Schönmetzer selbst zusammen mit ihrem Publikum vor allem ihre frühen Jahre Revue passieren lassen, ergänzt durch eingestreute Songs. Rainer von Vielen ist eine Alternative-Rockband aus dem Allgäu. 1998 erschien der erste Tonträger, acht Studioalben wurden bisher veröffentlicht, Filme vertont, an verschiedenen Theatern gearbeitet und über 1500 Live-Konzerte in ganz Europa gegeben.

Das Publikum im Sensemble blickt aus dem Backstage auf die Bühne, wo Rainer und Michael gerade die letzten Takte ihres Songs „Für immer unendlich“ spielen, dem applaudierenden Publikum zurufen „Wir ham euch lieb!“, sich verbeugen, von der Bühne gehen, sich dahinter von den Mikros entfädeln und erst mal eine Flasche Bier aufmachen. Da ist ein Misston: „Du hast dich verspielt“, raunzt Rainer Michael an, wirft ihm einen falschen Akkord vor.

Getrunken, geraucht und gelacht

Nach einer kurzen Debatte, wem nun der C-Dur-Akkord gehört, und ob man, wenn man ihn nachspielt, klaut, vertragen sich die beiden wieder. Sie kommen ins Nachsinnen über die Songs ihrer Jugend, darüber, wie sie sich begegnet sind, über ihr Lebensgefühl damals in den Achtzigern, als sie an einer Bushaltestelle eine Straßenlampe rot bemalten, mit einer Cannabis-Plantage „die Eltern in Rage“ brachten, wie sie „getrunken, geraucht und gelacht“ haben.

„Kurz war der Tag, lang war die Nacht“, heißt es im Refrain des Lieds „Räuberleiter“, in dem all diese Begebenheiten angesprochen werden und das zum Leitsong dieser Aufführung im Sensemble wird. Wobei – es ist nicht ganz klar zu definieren, was dieses Bühnenstück mit Rainer Hartmann und Michael Schönmetzer eigentlich ist. Theater? Nein. Dazu fehlt eine Dramaturgie.

Mit dem Band-Bus von Stadt zu Stadt

Es sind vielmehr Lebenserinnerungen, die die beiden sich selbst und dem Publikum erzählen und dabei den einen oder anderen Song anspielen. In diesem Stück gewähren sie Einblicke hinter ihre Songs, in die erlebten Höhen und Tiefen ihres Lebens. Etwa, wie sie einfach damit anfingen, ihren Traum von einer Band zu verwirklichen, wie sie mit dem Band-Bus von Stadt zu Stadt reisten, mal vor vier zahlenden Besuchern spielten, viel öfter dann vor vollen Sälen.

Sie erzählen auch von ihren schmerzlichen Lebenserfahrungen, mit denen umzugehen sie vor allem ihre Musik und die Ermutigung „Steh‘ auf, gleich auf, es geht“ gelehrt hat. Was macht ein Leben aus? „Schweigen, begreifen, verstummen, versagen, stürzen… und nicht aufgeben“, solche Zeilen finden sich in diesem Hoffnungssong, den Rainer von Vielen und Michael Schönmetzer ihrem Publikum im Sensemble am Ende mitgeben. Ein nachdenklicher, ein hoffnungsfroher Abend, nicht nur für die Fans der Band Rainer von Vielen.

Die nächsten Vorstellungen von "Räuberleiter" finden am 17., 18. und 25. November jeweils um 20.30 Uhr im Sensemble Theater statt. Kartenreservierung unter www.sensemble.de.