Märchen von Unholden und „mordende“ Sonnen: Das Wochenende in Augsburg

So langsam wird der Sommer in Augsburg ruhiger - eine perfekte Zeit, sich einmal in Ruhe Ausstellungen anzuschauen. Eine Übersicht über die Termine dieses Wochenendes.

Jetzt ist es da, das berühmte Sommerloch. Die großen Open-Airs sind Geschichte und die Theater und Konzerthäuser noch im Sommerurlaub. Nix los? Ganz so schlimm ist es nicht. Die Klubs halten die Stellung, der Brunnenhof im Zeughaus bietet Musik, viele Ausstellungen freuen sich über Besucher und für die Kleinen gibt es Spaß allerorten. Also, nichts wie raus auch am Wochenende vom 18. bis 20. August.

Das ist am Wochenende musikalisch in Augsburg geboten

Brunnenhof im Zeughaus „My Favourite Songs“ heißt es am Donnerstag, 20 Uhr. Am Freitag spielen „BluesAndBeyond“ mit Adi Weidenbacher und Martin Schmid (besser bekannt als Frontmann der Presleys) und am Samstag stehen „ Rainer Gruber & the stealing horse“ auf der Bühne beim Moritzplatz. Karten unter www.reservix.de

Das ist am Wochenende in den Augsburger Clubs geboten

Klubs Das Schlachthof-Quartier lädt zum Kurzurlaub ein. Die 3000 Quadratmeter große Kastanienwiese wird durch 400 Tonnen Sand und jede Menge Sitz- und Chill-Gelegenheiten zum KultStrand. Geöffnet immer Mittwoch bis Samstag bei gutem Wetter von 16 bis 23 Uhr.

Wir wünschen Spaß, schöne Stunden und vielleicht entspannte Tage am See. Wer das nicht aushält: Am 25. August beginnt der Herbstplärrer mit seinem ganzen Remmidemmi. Also noch etwas durchhalten.

