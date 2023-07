Werbegag oder Vorbildprojekt? Das bringt die Augsburger City-Zone

Wenige Bus- und Tram-Stationen in der Augsburger Innenstadt dürfen kostenlos angefahren werden. Ist die City-Zone ein Vorbildprojekt?

Kein lästiges Ticket kaufen, sondern einfach einsteigen und losfahren. Das Versprechen, das mit dem 49-Euro-Ticket inzwischen in ganz Deutschland eingelöst wird, gilt in Augsburg schon seit 2020. Dort können Fahrgäste vom Königsplatz und Moritzplatz aus jeweils eine Station sogar komplett kostenlos mit Bus oder Tram fahren. Wer also beispielsweise am Hauptbahnhof ankommt, muss bis zum Moritzplatz kein Ticket lösen. Dieses Angebot, das gemeinsam von Stadt und Stadtwerke entwickelt worden ist, sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Die Stadt will damit Vorbild bei der Verkehrswende sein. Aber wie nachhaltig ist der Gratis-Nahverkehr in der Innenstadt? Um diese Frage geht es im neuen Video unserer Reihe Klimacheck.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Was bringt die kostenlose City-Zone für die Umwelt? Video: Manuel Andre, Axel Hechelmann

Videoreihe Klimacheck: Was bringt die City-Zone?

"Die paar Stationen laufe ich doch zu Fuß." Das ist wohl einer der häufigsten Kritikpunkte an der Augsburger City-Zone. Die Fahrt mit der Tram vom Königsplatz zum Hauptbahnhof beispielsweise dauert nur ein paar Minuten. Alternativ können Innenstadtbesuchende zu Fuß gehen, das dauert auch nicht länger. Warum also investiert die Stadt Augsburg jährlich etwa 900.000 Euro in die City-Zone?

Es gehe um Anreize, das Auto auch mal stehen zu lassen, sagt Jürgen Fergg, Sprecher der Stadtwerke Augsburg. In Kombination mit den digitalen Parkanzeigen sei das Ziel, den Autoverkehr in der Innenstadt zu minimieren. Wer also in der Innenstadt ist, könne sich kostenlos in der Innenstadt bewegen: ohne Auto, ohne Ticket, ohne zusätzliche Belastungen für die Umwelt.

Mobilitätsforscherin Henrike Rau: "Es braucht Zeit"

Auch Henrike Rau, Mobilitätsforscherin und Professorin für Sozialgeografie an der LMU München, blickt positiv nach Augsburg. Sie sagt, dass selbst die kurzen, kostenfreien Strecken in der Innenstadt ein richtiges Zeichen der Stadt Augsburg seien. Allerdings brauche es Geduld. Das habe auch ein Projekt in Templin in Brandenburg gezeigt, wo bereits vor 25 Jahren kostenloser Busverkehr getestet wurde. Dort habe es Jahre gedauert, bis Autofahrer den öffentlichen Verkehr als mögliche Alternative in Betracht zogen.

Und wie ist die Lage in Augsburg? Gerade werde der Erfolg der City-Zone evaluiert, sagt Wolfgang Hübschle, Wirtschaftsreferent der Stadt Augsburg (CSU). Wenn nicht genug Menschen auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen, müsse die City-Zone verändert werden. Hübschle sieht in diesem Fall zwei mögliche Szenarien: Entweder werde die kostenfreie Nutzung in der Innenstadt abgeschafft und das Geld anderweitig investiert, oder die City-Zone werde ausgebaut. Ein bisschen träumen dürfe man, gesteht Hübschle mit Blick in die Zukunft. "Für mich sieht die City-Zone so aus, dass sie strategisch erweitert wird, zum kleinen Exerzierplatz und zur Kongresshalle."

Lesen Sie dazu auch

Die YouTube-Videoreihe "Klimacheck" untersucht in mehreren Episoden, wie nachhaltig Projekte aus der Region Augsburg sind. Neben der Stromtankstelle in Zusmarshausen geht es in einer weiteren Folge um das fleischfreie Modular-Festival .