Von Brecht bis Kunsthandwerk: Das ist in Augsburg an diesem Wochenende los

Dieses Wochenende geht das Brechtfestival zu Ende und der Kunsthandwerkermarkt macht Station. Was von 1. bis 3. März noch in Augsburg geboten ist.

Manchmal werden auch Spaßmacher krank. Sascha Grammel kommt nicht am heutigen Donnerstag, sondern erst am 5. Dezember in die Schwabenhalle. Ansonsten gibt es keine größeren Absagen, das Wochenende vom 1. bis 3. März ist in Augsburg gespickt voll mit Konzerten, dem Brechtfestival und, und, und.

Das bieten Augsburgs Bühnen am Wochenende 1. bis 3. März

Am Sonntag, 18 Uhr, geht der zweite Abend der „Mutter Courage und ihre Kinder“ beim Brechtfestival über die Bühne im Martinipark. Es gibt noch Restkarten unter www.staatstheater-augsburg.de'

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Ein junges Ehepaar mit Schreibaby in einer viel zu kleinen Wohnung, davon handelt das Stück „Zimmer/Kotze/Bad“. Zu sehen am Freitag und Samstag, ab 20.30 Uhr, im Sensemble-Theater im Textilviertel. Karten und Infos unter www.sensemble.de

über die Bühne im Es gibt noch Restkarten unter www.staatstheater-augsburg.de' Ein junges Ehepaar mit Schreibaby in einer viel zu kleinen Wohnung, davon handelt das Stück „Zimmer/Kotze/Bad“. Zu sehen am Freitag und Samstag, ab 20.30 Uhr, im im Textilviertel. Karten und Infos unter www.sensemble.de Es brodelt, immer stärker und plötzlich bricht sie heraus: die Wut. So heißt das Stück, das das Junge Theater am Sonntag, 18 Uhr, im h2o Jugendhaus, in der Zollernstraße zeigt. Infos und Karten unter www.jt-augsburg.de

in der Zollernstraße zeigt. Infos und Karten unter www.jt-augsburg.de Auch das Theter-Ensemble macht beim Brechtfestival mit. Am Samstag und Sonntag heißt es im City-Club am Kö „ Berti Brecht and the Multiverse of Aliennation“. Beginn um 20.30 Uhr.

mit. Am Samstag und Sonntag heißt es im am „ and the Multiverse of Aliennation“. Beginn um 20.30 Uhr. Wer kennt schon japanische Märchen. Matthias Fischer lädt am Freitag, 20 Uhr, mit Geschichten aus diesem fernen Land ins Märchenzelt an der Sommestraße ein. Karten und weitere Infos unter www.maerchenzelt.de

lädt am Freitag, 20 Uhr, mit Geschichten aus diesem fernen Land ins an der Sommestraße ein. Karten und weitere Infos unter www.maerchenzelt.de Zur Zeit ihrer Entstehung revolutionierte die „Eroica“ die Musikgeschichte, Beethoven selbst nannte sie seine bedeutendste Sinfonie. Und diese ist beim 5. Sinfoniekonzert am Montag und Dienstag, 20 Uhr, im Kongress am Park zu hören. Gespielt von den Augsburger Philharmonikern. Karten unter www.staatstheater-augsburg.de

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Von Rammstein bis Kabarett ist in Augsburg am Wochenende einiges los

Die spektakulärste Rammstein Tribute Show donnert am Freitag, 20 Uhr, durch die Schwabenhalle auf dem Messegelände. Unter dem Motto, wenn Hitze , Sound und Emotionen zu einer gewaltigen Einheit verschmelzen. Vorsichtshalber Ohrstöpsel einstecken. Tickets für Stahlzeit unter www.allgaeu-concerts.de.

Tribute Show donnert am Freitag, 20 Uhr, durch die auf dem Messegelände. Unter dem Motto, wenn , Sound und Emotionen zu einer gewaltigen Einheit verschmelzen. Vorsichtshalber Ohrstöpsel einstecken. Tickets für Stahlzeit unter www.allgaeu-concerts.de. Im Kulturhaus Abraxas an der Sommestraße spielen am Samstag Rainer Gruber & The Stealing Horse. Beginn ist um 19.30 Uhr.

an der Sommestraße spielen am Samstag & The Stealing Horse. Beginn ist um 19.30 Uhr. Engst sind auf ihrer Frühjahrsputztour und kommen am Samstag, 19:30 Uhr, in die Kantine am Kö .

am . Scott Scovill aus Nashville spielt am Samstag, 20.30 Uhr, im Four Corner in der Siemensstraße. Natürlich Country.

aus spielt am Samstag, 20.30 Uhr, im in der Siemensstraße. Natürlich Country. Das Bombig in der Gubener Straße präsentiert am Freitag die Jakarta Blues Band und am Samstag No Rules. Immer ab 20.30 Uhr.

in der präsentiert am Freitag die Blues Band und am Samstag No Rules. Immer ab 20.30 Uhr. Am Sonntag verabschiedet sich Julian Warner , der Leiter des Brechtfestivals , ab 20 Uhr mit einem DJ-Set im Brechts Kraftklub in der Langenmantelstraße.

, der Leiter des , ab 20 Uhr mit einem DJ-Set im in der Langenmantelstraße. Nicht egal ist dem Kabarettisten Christian Springer das Leben und die politische Kultur . Davon erzählt er am Freitag, 19.30 Uhr, im Parktheater am Klausenberg. Karten und Infos unter www.parktheater.de

das Leben und die politische . Davon erzählt er am Freitag, 19.30 Uhr, im am Klausenberg. Karten und Infos unter www.parktheater.de In der Kresslesmühle an der Barfüßerstraße widmet sich am Freitag ab 20 Uhr das Jo Strauss Trio dem Musikkabarett. Am Sonntag spielen Aljosha Konter & Karin Tabhans Liedermacherpop. Näheres unter www.kresslesmuehle.de

Das historische Wasserwerk am Hochablass kann am Sonntag, 3. März, besichtigt werden. Foto: Sammlung Häußler

Was sonst noch in Augsburg am Wochenende vom 1. bis 3. März geboten ist

Über 110 Aussteller haben sich angemeldet. Und zwar zum großen Kunsthandwerkermarkt , der am Sonntag, zwischen 10 und 17 Uhr, im Kongress am Park zu erleben ist. Zu sehen gibt es Dinge aus Glas, Filz, Papier, aber auch Fans besonderer Honig- und Essigvariationen kommen auf ihre Kosten. Weitere Infos unter www.schroeder-märkte.de

Im Kongress am Park findet wieder der Kunsthandwerkermarkt statt. Foto: Manuela Schröder